“Cibiamo” sbarca in Lunigiana

Pontremoli - Il progetto itinerante di Anci Toscana per diffondere e far conoscere le migliori pratiche e le innovazioni nel settore dell’alimentazione e dell’agricoltura arriva a Pontremoli con un focus sui prodotti del territorio

Come l’innovazione digitale può aiutare l’agricoltura, migliorando la qualità e la sostenibilità delle produzioni. Di questo si è parlato a Pontremoli, nella nuova tappa del percorso di Cibiamo, il progetto itinerante di Anci Toscana per diffondere e far conoscere le migliori pratiche e le innovazioni nel settore dell’alimentazione e dell’agricoltura.

La digitalizzazione in agricoltura è un tema che si sta diffondendo rapidamente, visti i vantaggi che anche l’Unione Europea sottolinea. La sfida oggi è diffondere questi benefici nelle aree rurali e superare il divario digitale tra i territori.

Temi che sono stati sviluppati da esperti e accademici, facendo anche il punto sulla situazione in Toscana; mentre la seconda parte dell’evento è stata poi incentrata sul “cibo come identità di un territorio”, con un focus specifico sulla Lunigiana aperto anche ai produttori.