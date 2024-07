Giro Toscana Donne, ecco i premi speciali della Fondazione Maic

Oltre ai premi messi in palio dall’organizzazione e dalla federazione, infatti, ci saranno anche quelli speciali, artistici, molto apprezzati, firmati dai ragazzi del Centro di Riabilitazione pistoiese. “E’ un onore per me e per la nostra organizzazione proseguire la collaborazione con questi straordinari ragazzi – ha sottolineato patron Brunello Fanini, presidente di organizzazione – l’iniziativa, tra l’altro, ha ricevuto enormi consensi proprio dalle stesse atlete, contentissime di ricevere a fine corsa quelle che considero vere e proprie opere d’arte”. Alla gara, che si svolgerà dal 29 agosto al 1° settembre, parteciperanno 170 atlete in rappresentanza di 40 nazioni; l’intera carovana sarà composta da più di 400 persone.