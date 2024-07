Impresa delle Nuove Pantere qualificate ai playoff di A2

SOFTBALL A2 - Storica qualificazione ai playoff di serie A2 per le Nuove Pantere Lucca. Un nuovo capitolo nella storia del softball lucchese. Per la prima volta negli ultimi 20 anni la squadra seniores lucchese ha infatti raggiunto tale prestigioso traguardo grazie alle due vittorie di domenica scorsa contro il Crocetta Parma sul diamante di casa.

Un traguardo bellissimo che testimonia la crescita e la determinazione di tutta la società. A dire il vero il viaggio verso i playoff non è stato privo di sfide. La squadra, composta da giovani talenti e giocatrici esperte, ha affrontato una stagione intensa, caratterizzata da partite avvincenti e momenti di grande difficoltà. Tuttavia, la coesione del gruppo, l’impegno degli allenatori e il supporto incondizionato dei tifosi hanno fatto la differenza. Le giocatrici, capitanante da Caterina Meoni, leader carismatica e punto di riferimento in campo, sono state le vere protagoniste di una storica qualificazione avendo dimostrato grinta e determinazione fuori dal comune. Ora con l’accesso ai playoff le Nuove Pantere si preparano ad affrontare una nuova appassionante sfida. Appuntamento domenica 28 luglio (ore 11) a Carraia contro il forte Legnano. Si giocherà al meglio delle cinque partite, le prime due sul diamante amico e con la necessità di cercare magari un franco 2 a 0. La settimana successiva trasferta in Lombardia con eventuale bella. La squadra è consapevole delle difficoltà che l’attendono, ma anche determinata a dare il massimo per onorare il prestigioso traguardo raggiunto. Chi la spunterà se la vedrà a settembre con la vincente di Bollate-Rovigo. Il sogno è quello di continuare a crescere e, chissà, magari puntare a traguardi ancora più ambiziosi. Intanto domenica prossima ultima ininfluente gara di campionato a Nettuno, dove forse molti non lo sanno giocò a baseball anche un giovanissimo Bruno Conti.