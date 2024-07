Peste suina, a Zeri il primo caso

Zeri - La peste suina africana è arrivata in Toscana: il primo caso è quello di un cinghiale trovato morto nel comune di Zeri

L’emergenza peste suina arriva ufficialmente anche in Toscana. Giovedì le analisi condotte su un cinghiale ritrovato morto nel comune di Zeri hanno confermato la presenza della malattia. Quel territorio era stato attenzionato come zona di massima allerta trattandosi di un’area di confine con la Liguria, dove si erano già registrati diversi casi. La Regione Toscana rende noto che per “contenere l’ulteriore diffusione del virus e limitare eventuali ricadute di tipo economico, sono già state disposte tutte le procedure di sorveglianza e controllo”. La Regione ha inoltre già provveduto ad avvisare del caso il Ministero della Salute e il Commissario straordinario per la peste suina. Va ricordato che la peste suina africana non si trasmette all’uomo ma solo ai suini, sia selvatici (cinghiali) che domestici. L’assessorato al diritto alla salute e l’assessorato all’agricoltura stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione.