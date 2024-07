Sei nidi di tartaruga sulla costa apuoversiliese: “I nostri lidi accoglienti”

MASSA - Fenomeno sempre più in crescita. In tutta la Toscana sono 18 le nidificazione individuate e monitorate da Arpat e dai volontari di Wwf e Legambiente.

Con il ritorno di Silvana sulla spiaggia del bagno La Romanina a Marina di Massa salgono a sei i nidi di tartaruga marina depositati sulla riviera apuoversiliese da inizio estate. E’ il 18esimo in tutta la Toscana dal 1° giugno ad oggi quello rinvenuto venerdì notte allo stabilimento massese. Segue di appena cinque giorni quello al bagno La Capannina al Cinquale, dove il nido di Caretta Caretta in riva al mare ha generato entusiasmo tra bagnanti e balneari.

Tutti i nidi di tartaruga sono segnalati e recintati e restano monitorati ogni mattina fino alla fine di agosto. I dati relativi ai nidi registrati, sono raccolti da ARPAT nell’ambito dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB) di Regione Toscana e sono anche condivisi con il progetto Life Turtlenest. Il fenomeno si conferma in forte crescita sulla nostre coste: dal 2013 al 2023 i nidi registrati in Toscana sono stati 52, con un totale di 4.603 uova deposte e 1.299 piccoli nati: