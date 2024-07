Ma che spettacolo a Marginone col tricolore Esordienti e Allievi

CICLISMO - Non solo Sveva Bertolucci. Dopo il trionfo della capannorese, profeta in patria a Lucca, si sono disputati domenica a Marginone di Altopascio i campionati italiani Esordienti e Allievi riservati al settore maschile. Fedrizzi tra gli Allievi, Ceccarello e Longo i nuovi campioni italiani.

Tricolore Allievi ed Esordienti di ciclismo a Marginone organizzati in modo perfetto dal Marginone Toscagas. Il bolzanino Brandon Fedrizzi era uno dei grandi favoriti ed è riuscito a confermare il pronostico superando allo sprint un gruppo ristretto forte di una trentina di unità. Gli altri due gradini del podio sono stati occupati dai veneti Lorenzo Campagnolo e Nicola Padovan. La gara è stata meno selettiva del previsto col gruppo che si è sgranato sul Montecarlo senza provocare una netta selezione. Vari tentativi di fuga ma il vantaggio degli attaccanti non ha mai superato il minuto. Lo sprint infine ha visto ai 100 metri uscire sul lato destro della strada Fedrizzi che è riuscito ad imporsi abbastanza nettamente ottenendo così una fiammante maglia tricolore e anche la dodicesima vittoria stagionale. In mattinata si erano svolte le prove riservate agli Esordienti. Il veneto Carlo Ceccarello ha vinto allo sprint tra i primo anno superando un ristretto gruppo di atleti che si erano avvantaggiati sulla salita di Montecarlo. Alle spalle del vincitore ancora un atleta veneto Pietro Foffano ed in terza posizione il trentino Nicolo’ Trainotti autore di vari tentativi di allungo lungo la salita di Montecarlo. Per il vincitore Carlo Ceccarello della Ciclistica Monselice si tratta della quindicesima vittoria stagionale. Il lombardo Riccardo Longo conquista il titolo di Campione Italiano Esordienti secondo anno. Longo era il grande favorito ed ha confermato il pronostico superando allo sprint i compagni di avventura che assieme a lui si erano avvantaggiati lungo l’ascesa di Montecarlo. Alle spalle del vincitore si è piazzato il laziale Andrea Fiacco, terzo il piemontese Lorenzo Soldarini mentre quarto è giunto Alberto Todaro del Friuli Venezia Giulia. Per Longo si tratta della sedicesima vittoria stagionale su diciassette gare disputate.