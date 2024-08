Sono 20 i diplomati per il primo anno accademico del Teatro Alfieri

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Il palcoscenico del teatro Alfieri di Castelnuovo ha ospitato l’ultimo atto del prima anno dell’accademia, percorso professionale riconosciuto anche da Regione Toscana dedicato a vari ruoli teatrali e non solo.

A consegnare gli attestati ai 20 diplomati il Sindaco Andrea Tagliasacchi che ha cosi avuto l’occasione di approfondire la conoscenza di una realtà professionale del territorio sconosciuta ai più. I diplomati sono di tutte le età e sono arrivati al traguardo al termine di un percorso accademico che ha visto tante ore teoriche ma anche pratiche supervisionate in veste di docenti anche di nomi illustri e conosciuti dal grande pubblico come Elia Tedesco per cinema e TV. Daniele Bergonzi per Teatro e regia, Kevin Crawford per voce e canto. Quest’anno l’accademia aveva aperto a corsi di formazione in recitazione televisiva, cinematografica e teatrale a cura di agenzia formativa QUEC, organizzato dalla Compagnia residente presso il Teatro Comunale Alfieri il circo e la luna, in collaborazione con l’amministrazione di Castelnuovo di Garfagnana. I corsi ripartiranno a settembre 2024 con il primo e secondo anno di recitazione, il corso di illuminotecnica e scenotecnica e una novità: il corso per operatori di montaggio audio video. I corsi saranno gratuiti per gli aventi diritto.