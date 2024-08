Accordo nella pallavolo giovanile Nottolini-Buggiano

PALLAVOLO GIOVANILE - Importante accordo tra l'UPV Pallavolo Buggiano e l'ASD Pallavolo Nottolini Capannori. Le due società per la stagione 2024-25 hanno stretto infatti una collaborazione per fornire le atlete nella creazione di una squadra che andrà a disputare il Campionato Regionale U16 Eccellenza.

In Toscana solo 6 società parteciperanno al suddetto campionato d’eccellenza under 16 e quindi soltanto un’ottantina di atlete avrà il privilegio di farne parte. Le classi di età coinvolte riguarderanno le annate 2009, 2010 con possibili inserimenti anche del 2011. Il roster per l’80% è già costituto, ma possono essere previsti anche degli inserimenti a stagione in corso. Il ciclo degli allenamenti inizierà il 19 agosto per integrare al meglio e il prima possibile questi due gruppi. Il tecnico impiegato per l’Upv sarà Alessandra Pellegrini con il fondamentale supporto per le sedute d’allenamento casalinghe anche di coach Stefano Sassi mentre l’allenatore di riferimento del Nottolini sarà Valentina Pieri.