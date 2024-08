Rasa Leleyvite concede il bis; Vanpachtenbeke in maglia rosa

Gruppo compatto dopo 60 km al traguardo volante. La maglia rosa Scarlett Souren passa per prima al Traguardo Michela e si assicura 3″ di abbuono. In scia Katarzyna Wilkos e Hannah Kunz, a loro volta nelle zone alte della classifica generale. Le “girine”, sono ripartite in 127, proseguono verso il paese di Serravalle per il primo arrivo in salita della manifestazione. Uno strappo corto ma impegnativo che tuttavia può dare importanti indicazioni sulle reali ambizioni di vittoria finale delle “big”. Ora la corsa entra nel vivo col tentativo di Daryna Nahuliak e Marie Lagershausen a 12 Km dall’arrivo. Il vantaggio è di circa 20″. Ai -5 prova l’allungo la Nahuliak che però viene ripresa dal gruppo. E’ arrivato allo sprint e un anno dopo è ancora Rasa Leleyvite (nella foto) ad imporsi di forza davanti ad Elisa De Vallier e Paula Cairol Blasi. Grazie al gioco degli abbuoni Margot Vanpachtenbeke conquista la maglia rosa di leader della corsa. E sabato su ripartirà con questa situazione per la Segromigno-Segromigno, la tappa del Valgiano, ma soprattutto la frazione dedicata a Michela e Giulietta.