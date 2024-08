Aldo Angeli profeta e promotor del grande triathlon a Viareggio

TRIATHLON - Aldo Angeli presidente della società viareggina Escape Tuscany Triathlon è il personaggio che ha organizzato nel corso degli anni varie manifestazioni portando a Viareggio i più grandi campioni del Triathlon italiano ed internazionale. Sono sbarcati in riva al Tirreno le eccellenze della disciplina da tutto il mondo.

Angeli, forse molti non lo sanno, è anche l’ideatore dell’ormai celebre tuffo di Capodanno. Ai nostri microfoni spiega come mai ha deciso di candidarsi alla Presidenza della Federazione Triathlon Italiana, avvalendosi della collaborazione di sportivi con i quali ha condiviso fino ad oggi tante iniziative. Qualora dovesse spuntarla per Viareggio sarebbe sicuramente una grande opportunità.