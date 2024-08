Campo di Marte: avviata raccolta firma per evitare la vendita dei tre padiglioni

LUCCA - L'iniziativa è partita da Comitati Sanità Lucca, Lucca per una Sanità Migliore – Raffaello Papeschi e Salviamo il Campo di Marte e in pochi giorni ha già raggiunto quasi 800 firme.

Non accenna a diminuire il dibattito attorno alla notizia della messa in vendita da parte dell’Asl Toscana nord ovest di tre padiglioni del “Campo di Marte”. E a poco è servito il mezzo passo indietro dell’Azienda, che nei giorni scorsi si era resa “disponibile a valutare altre possibili ipotesi di utilizzo”. Dopo le reazioni politiche, è arrivata la presa di posizione di Comitati Sanità Lucca, Lucca per una Sanità Migliore – Raffaello Papeschi e Salviamo il Campo di Marte. Le tre realtà hanno chiesto risposte serie, avviando anche una raccolta firme per impedire la vendita dei tre edifici, che in pochi giorni ha già raggiunto circa 800 adesioni.

“Occorre – si legge nella nota – firmare perché l’alienazione di padiglioni del Campo di Marte sia tolta dal piano definitivamente”. Comitati che invocano anche un intervento del sindaco di Lucca Mario Pardini: “Occorre – prosegue la nota – che anche il sindaco Pardini si prenda un impegno pubblico solenne a variare appena possibile la destinazione d’uso a solo sociosanitaria, così leva le voglie speculative”.

Le idee su come utilizzare i tre padiglioni certo non mancano: “Ad esempio un polo polidiagnostico, con Rmn, Tac, ecografie e altra diagnostica. che per adesso va solo ad ingrassare privati mentre potrebbe guadagnarci il pubblico. Ma anche palestre per Afa (attività fisica adattata) e Afa speciale per disabili, centri diurni per disabili e per anziani”.