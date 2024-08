Caro scuola, arriva la stangata: più di mille euro a studente per zaini e libri

Secondo le analisi di Federconsumatori Toscana, infatti, dopo gli aument aumenti registrati nel 2023, anche per quest'anno si prevede un rincaro generalizzato dei prezzi per il corredo necessario

Libri, zaini e materiale scolastico fino al 20 per cento più cari nel 2024 con una spesa media che può superare i i mille euro per figlio. L’inizio dela scuola si preannuncia amaro per le famiglie, alle prese con una nuova stangata. Secondo le analisi di Federconsumatori Toscana, infatti, dopo gli aument aumenti registrati nel 2023, anche per quest’anno si prevede un rincaro generalizzato dei prezzi per il corredo necessario: l’aggravio medio sul costo dei singoli volumi destinati alla didattica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per esempio è del 15%, e sale tra il 18 e il 20 per tutti gli altri articoli. Fino a duecento euro, e oltre, per uno zaino, sessanta per un astuccio, più di trenta per il diario.Per i libri si spenderanno invece in media 591,44 euro per studente. Quest’anno, l’analisi di Federconsumatori ha preso in considerazione non solo il costo dei prodotti presso le cartolibrerie, ma anche online, modalità di acquisto sempre più diffusa perchè consente, in molti casi, di risparmiare tempo e risorse. Mediamente, infatti, sempre secondo Federconsumatori, acquistando i prodotti scolastici online si può spendere fino al 20% in meno. Federconsumatori Toscana insiste sui prezzi arrivati a livelli troppo alti: Dal nostro osservatorio – si spiega – emerge che i maggiori rincari si registrano sui libri di materie umanistiche per le superiori e sui vocabolari cui si aggiungono quelli degli articoli del corredo scolastico. Aumenti che l’associazione di categoria definisce ingiustificati”.