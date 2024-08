Farmaè Viareggio chiude con un amaro settimo posto

BEACH SOCCER - Dallo scudetto ad un anonimo settimo posto che lascia tanto amaro in bocca. La Farmaè Viareggio deve accontentarsi di un risultato che non era quello messo in preventivo. A san Benedetto del Tronto i bianconeri chiudono la loro avventura battendo nettamente (13 a 5) il Lazio.

Mattatore il bomber Gabriele Gori (nella foto) con 7 reti che aggiunte alle 30 segnate si porta a quota 37. Magra consolazione per lo stesso Gori e per tutta la squadra di Corosiniti che sperava di difendere il titolo in ben altro modo.