Farmaè Viareggio punta sui giovani per il futuro

BEACH SOCCER - La Farmaè Viareggio ha chiuso al settimo posto la Serie A di beach soccer, grazie al successo 13-5 sulla Lazio nel match conclusivo della Final Eight di San Benedetto del Tronto. Protagonista assoluto della sfida è stato Gabriele Gori, autore di ben 7 reti che lo portano a quota 23 in campionato, 37 in stagione e 398 all-time con i bianconeri.

Da segnalare anche la doppietta di Matteo Santini, che dopo l’ottima annata con l’Under 20, si è sbloccato anche tra i grandi e sarà uno su cui puntare in futuro sia in bianconero che con la Nazionale azzurra. La stagione che vedeva in partenza i ragazzi di Francesco Corosiniti con il tricolore da difendere dopo il successo in casa l’anno scorso non è andata come le aspettative della vigilia. Terzo posto in Coppa Italia e sconfitta in Supercoppa con il Domusbet Catania, che ha vinto il campionato, nono posto nella Winners Cup. Con l’Under 20 da registrare la vittoria della Supercoppa, ma la squadra a sorpresa fuori dalla Final Four. e sconfitta in Coppa Italia con l’Icierre Lamezia. La società nel ringraziare sponsor, partner per il sostegno ripartirà puntando a far crescere i talenti da costruire in casa da inserire poi nell’Under 20 e poi in prima squadra.