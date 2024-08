Farmaé Viareggio sconfitto dalla Sambenedettese: resta la finale per il settimo posto

Viareggio - Errori ma anche tanta sfortuna. I bianconeri vengono travolto per 5-2 nonostante la trentesima rete di Gori

La Farmaè Viareggio viene battuta 5-2 dalla Sambenedettese nella sfida inserita nel tabellone per il quinto posto della Final Eight di serie A di beach soccer. A San Benedetto del Tronto i bianconeri pagano dazio ai troppi errori ma anche alla sfortuna (5 legni colpiti tra pali e traverse), assente per infortunio il portiere Andrea Carpita, sostituito da Matteo Manfredi e Gianni Santini. Non bastano i gol di Gori, che raggiunge quota 30 in stagione, e Genovali. Il campionato della VBS si chiuderà domenica alle 11 con la sfida contro la Lazio che mette in palio la settima posizione.