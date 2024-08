Guasti alla rete elettrica a Pietrasanta: incontro Enel-amministrazione

Sono gli interventi già programmati da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per potenziare la rete elettrica cittadina che partiranno in autunno e che sono stati presentati, come piano generale, nel corso dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella sede municipale di via Capriglia, fra una delegazione dell’azienda, l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle categorie economiche della Marina, la zona recentemente più colpita dai disservizi collegati alla fornitura energetica.

Al tavolo, con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, il vicesindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani e l’ingegner Sara Benvenuto, Juri Masoni (Responsabile Unità Territoriale E-Distribuzione Lucca Massa), Stefano Biagioni (Responsabile Unità Tecnici E-Distribuzione Lucca Massa), Marco Falorni (Affari Istituzionali Enel Toscana) e Riccardo Clementi (Comunicazione Enel Toscana e Umbria); Settimo Giusti (commercianti), Francesco Verona (presidente del Consorzio Mare Versilia) e Marco Marcucci (presidente di Federalberghi Marina di Pietrasanta).

Complessivamente E-Distribuzione, che in questi anni ha già investito molto sul territorio di Pietrasanta con i Progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, realizzerà in autunno ulteriori 12,5 km di nuova rete di media tensione e circa 16 km di potenziamento reti di bassa tensione tutti in cavo interrato, con due nuove cabine di trasformazione, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Interventi che, come da rassicurazioni richieste da Giovannetti e Marcucci, includeranno anche la parte dei ripristini stradali e che saranno presentati nella loro completezza, agli uffici comunali, alla fine dell’estate.

Gli amministratori hanno ringraziato i rappresentanti di E-Distribuzione per aver accettato il confronto e offerto anche agli operatori economici presenti informazioni sia tecniche, sia procedurali, per attivarsi nel modo più utile e incisivo a fronte di eventuali criticità.