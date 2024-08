Il “Toscana Donne” si apre con il cronoprologo di Campi Bisenzio

CICLISMO - E’ partito il count down per il 28° Giro della Toscana Internazionale Femminile di ciclismo. Come ormai da tradizione…l’apertura è affidata ad una cronometro individuale lunga (si fa per dire) poco più di 2 km. 2.220 metri di pura esplosione psicofisica per le vie del centro di Campi Bisenzio.

Il percorso è pianeggiante ma con due insidie: due curve ad “U” che, visti i minimi distacchi possono fare la differenza. Qui non si vince il “Toscana, ma si può perderlo. Il programma prevede alle 15 la presentazione delle squadre (da non perdere) e alle 16 la partenza della prima atleta. Lo scorso anno vinse la tedescona Franziska Brausse (nella foto) che indossò anche la prima maglia rosa. Il Giro della Toscana, che si svolgerà dal 29 agosto al primo settembre prevede 4 frazioni: un cronoprologo e 3 tappe in linea… 4 giorni di sport e di festa grazie anche alle numerose iniziative collaterali che quest’anno avranno come piatto forte la presenza di un ospite d’eccezione come Francesco Moser e di una madrina, altrettanto importante, come l’ex ciclista Mara Mosole. Il “Toscana” è dedicato all’indimenticabile campionessa lucchese Michela Fanini e, quest’anno (purtroppo) anche a mamma Giulietta. Il Giro della Toscana verrà presentato il 23 agosto (ore 17) all’Auditorium della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata. Infine ricordiamo che l’organizzazione è firmata da patron Brunello Fanini e dal suo gruppo della “Michela Fanini”.