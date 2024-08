Il Toscana Pride rivoluziona il traffico sulla circonvallazione: il percorso del corteo

LUCCA - Il piano su cui sta lavorando la questura in collaborazione con il Comune prevede che il corteo attraversi la circonvallazione con un breve passaggio sulle mura urbane

Chiusure, deviazioni e blocco del traffico sulla circonvallazione per ospitare il Toscana Gay Pride. Sarebbe questa la strada tracciata dalla questura in collaborazione con il Comune per accogliere l’evento in programma a Lucca tra poco più di tre settimane, il pomeriggio del 7 settembre, il sabato che precede la Santa Croce e che si svolgerà in concomitanza con Murabilia e che porterà in città, secondo le stime, altre 4 mila persone. Secondo indiscrezioni, il corteo dovebbe snodarsi per gran parte del tragitto fuori dalle mura lungo la circonvallazione appunto, entrare in piazzale Verdi e percorrere un breve tratto sulle Mura per poi proseguire sempre all’esterno della cerchia urbana. In settimana, prima di ferragosto, è in programma il tavolo tecnico della questura con gli uffici comunali per definire gli aspetti organizzativi della manifestazione e decidere le misure di sicurezza da adottare. Insomma il Toscana pride, che tanto ha fatto discutere in città a destra, di recente anche per l’adesione del comune di Capannori alla manifestazione, ma anche a sinistra per la presa di posizione del sindaco Pardini che aveva giudicato inopportuno l’evento a ridosso della Santa Croce, non attraverserà il cuore del centro storico come inizialmente previsto. Scelta forse dettata da questioni di cautela dopo i numerosi episodi di degrado sociale che si sono verificati nell’ultimo mese in città per cui la questura ha messo in piedi un piano di azione fatto di controlli serrati. Con il corteo che si snoderà lungo la circonvallazione l’impatto sarà comunque senza dubbio più notevole per la città che dovrà fare i conti con le modifiche alla viabilità, in pieno settembre lucchese.