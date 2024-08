Incendio sui binari alla Spezia, treni in tilt

Viareggio - Il rogo di alcune sterpaglie nei pressi della linea ferroviaria alla Spezia ha mandato in tilt la circolazione dei treni tra Toscana e Liguria, con disagi anche per chi viaggiava verso il Nord Italia.

Treni cancellati, limitazione del percorso e ritardi fino anche a 4 ore. L’ultimo di agosto è un venerdì nero per la circolazione ferroviaria sulla linea La Spezia-Pisa con pesanti disagi anche per i viaggiatori diretti a Roma, Milano e Torino. A mandare in tilt il traffico sono stati i danni provocati all’infrastruttura ferroviaria da un incendio che si è sviluppato nella tratta urbana tra la stazioni della Spezia Centrale e La Spezia Migliarina. Il rogo, secondo quanto riporta Rete Ferroviaria Italiana, si è sviluppato “in prossimità dei binari” e ha cominciato a incidere sull’attività ferroviaria fin dalle 21.40 di giovedì, con la sospensione della circolazione tra le due stazioni coinvolto. Intorno alle 4.40 di venerdì mattina, i treni hanno ricominciato a percorrere la tratta se pur con tempi fortemente rallentati. I ritardi si sono protratti per tutto il corso della giornata.