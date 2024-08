Rc auto: Lucca tra le province toscane con gli aumenti più alti

LUCCA - Secondo i dati su base semestrale riportati dall'Osservatorio congiunto Facile.it – Assicurazione.it, il territorio lucchese è dietro solo a quelli di Grosseto e Massa-Carrara.

Grosseto prima, Massa-Carrara seconda, Lucca terza. È questo il podio delle province toscane dove l’Rc auto è aumentata di più negli ultimi sei mesi del 2024. A dirlo è l’Osservatorio congiunto Facile.it – Assicurazione.it, che evidenzia come nella provincia lucchese l’incremento sia stato dell’8 per cento. In generale i premi medi in Toscana sono invece aumentati del 5% su base semestrale, arrivando a 671,58 euro, vale a dire circa 32 euro in più rispetto a gennaio 2024.

L’aumento più consistente, come detto, è nella provincia di Grosseto, dove il premio medio nei sei mesi è salito del 10,3%. Al secondo posto si posiziona la provincia di Massa-Carrara, dove le quotazioni sono cresciute dell’8,2%. Ai piedi del podio troviamo Livorno (+7,6%) e Prato (+7,3%). Il territorio in cui l’Rc auto risulta più costosa è Prato, con un premio medio di 880,29 euro. Segue Massa-Carrara a 771,50 euro. Lucca si ferma a 670,88 euro.

C’è però anche una buona notizia. Da qualche mese il trend di aumenti è rallentato e in alcune province toscane i valori hanno iniziato a scendere. Per esempio in provincia di Pistoia le tariffe medie sono diminuite del 3,3%, oppure in quella di Arezzo, dove il calo semestrale è stato addirittura del 10,3%.