Si profila un girone di Eccellenza bellissimo e…grandi firme

CALCIO ECCELLENZA - I primi giorni di agosto sono quelli in cui si comincia a respirare il clima della nuova stagione anche nel calcio dilettantistico. In merito al torneo di Eccellenza possiamo affermare che il campionato 2024/2025 vedrà al via tante squadre di blasone, nobili decadute ma con una rinnovata voglia di grandezza.

Il campionato di Eccellenza Toscana girone A dovrebbe essere a 16 squadre e così composto: Camaiore, Castelnuovo Garfagnana, Cenaia, Certaldo, Cuopiopelli, Fratres Perignano, Fucecchio, Massese, Mobilieri Ponsacco, Montespertoli, Ponte Buggianese, Pro Livorno Sorgenti, Real Forte Querceta, Sestese, Sporting Cenaia e Viareggio. I bianconeri come abbiamo già confermato giocheranno la maggior parte delle loro gare al Marco Polo Sporting Center, dove sarà possibile aumentare la capienza come l’anno scorso allestendo una tribunetta lato nord. La società intanto come annunciato si è trasformata da Asd a SSd srl Sportiva con l’entrata dei proprietari anche del Marco Polo Sports Center, con Giuliano Tomei che non è più presidente, ma che rimarrà all’interno della società. Andrea Strambi è l’amministratore delegato. Inoltre potrebbero entrare anche nuovi soci. Un raggruppamento che oltre al Viareggio vedrà la presenza di Camaiore, Castelnuovo, Massese e Real Forte Querceta è garanzia di interesse e di spettacolo.