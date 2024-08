Torna l’appuntamento de “Le Rinascenze” a Villa Reale a Marlia

CAPANNORI - Dal 9 all'11 agosto arte, natura, storia e architettura si fonderanno in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate capannorese, giunto alla quarta edizione.

Tre giorni tra arte, natura, storia e architettura. Dal 9 all’11 agosto torna “Le Rinascenze” a Villa Reale di Marlia, uno degli appuntamenti più importanti dell’estate capannorese, giunto alla quarta edizione. Sotto la regia della Scuola d’arte Kreativa di Lucca, in collaborazione con il Comune di Capannori, le tre serate ospiteranno il meglio dell’arte toscana.

Un calendario fitto di appuntamenti con spettacoli che si svolgeranno in contemporanea in più punti del parco e che accontenterà anche i più esigenti. Attesi nei tre giorni circa 200 artisti. Per la prima volta, sarà organizzata anche una mostra-mercato di arte “Fuori Festival Le Rinascenze” al Mercato di Marlia con ingresso gratuito. Tutti i dettagli sono consultabili su www.lerinascenze.it e www.villarealedmarlia.it.