Tre giorni di eventi per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione di Lucca

Un docufilm su “Le ragazze del ‘44 che verrà distribuito nelle scuole della Provincia, presentazioni di libri e di un archivio fotografico. In occasione degli 80 anni dalla Liberazione (1944-2024) l’Associazione Toscana Volontari della Libertà e il Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Lucca, organizzano una tre giorni di eventi per ricordare la fine della guerra per la città e il comune. Giovedì 5 settembre alle 17, nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, si terrà la proiezione del docufilm di Simonetta Simonetti, con la regia di Paolo Pescucci. Un documentario nel quale alcune signore – oggi ultraottantenni – raccontano la guerra, le privazioni, la paura e finalmente la Liberazione. La pellicola verrà poi distribuita, come detto, nelle scuole della provincia attivando in questo modo il meccanismo di passaggio del testimone tra generazioni. Gli incontri prosegono il 6 settembre all’auditorium della biblioteca comunale Agorà con la presentazione dei libri “Le donne e la censura di guerra” di Simonetta Simonetti e “Il Notiziario Lucchese” di Andrea Giannasi e il 7, alla sede del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi” dove si terrà la presentazione dell’archivio fotografico e documentario a due anni dall’inizio delle attività.