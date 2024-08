Tutto pronto per il 28esimo Giro di Toscana Femminile

QUARRATA (PISTOIA) - Presentazione ufficiale a Quarrata per l'edizione 2024 della corsa ciclistica internazionale organizzata da Brunello Fanini e il suo Team. Presenti alla quattro giorni anche Francesco Moser e Mara Mosole

Attesa finita è tempo di Giro della Toscana Internazionale Femminile: 160 atlete al via, 27 squadre di cui 18 straniere e fra queste 3 che arrivano da altri continenti)… 40 nazioni rappresentate… una carovana che muove oltre 400 persone. La 28esima edizione della manifestazione è stata presentata nell’Auditorium della Banca Alta Toscana di Quarrata. Tante persone per il battesimo di una delle manifestazioni ciclistiche (al femminile) fra le più longeve del panorama mondiale.

Nutrita e qualificata la platea che ha fatto registrare anche la presenza di rappresentanti di tutti i comuni interessati alla quattro giorni.

Sul palco anche il Presidente della Regione Eugenio Giani e il Presidente regionale del Coni Simone Cardullo.

A fare gli onori di casa la presidente del Comitato Esecutivo della Banca Alta Toscana Sandra Bongi e il consigliere della Mutua Alta Toscana Franco Benesperi.

In sala con il patron del “Toscana” Brunello Fanini anche il presidente della Federciclismo toscana Saverio Metti e gli ex professionisti Edita Pucinskaite e Silvio Martinello.

Il Toscana, che si svolgerà dal 29 agosto al primo settembre prevede 4 frazioni: un cronoprologo e 3 tappe in linea… 4 giorni di sport e di festa grazie anche alle numerose iniziative collaterali che quest’anno avranno come piatto forte la presenza di Francesco Moser e di una madrina, altrettanto importante, come l’ex ciclista Mara Mosole.