Vestire l’estate: l’artigianato toscano sfila in passerella

VIAREGGIO - Suggestiva sfilata di moda sabato pomeriggio a Villa Orlando a Torre del Lago: una pedana di creazioni artigianali da tutta la Toscana per valorizzare la moda locale.

La grande moda Made in Tuscany è stata protagonista sabato pomeriggio in Versilia. Lo splendido scenario di Villa Orlando a Torre del Lago ha accolto “Vestire l’estate”. Una suggestiva passerella che ha visto sfilare i laboratori artigiani di alta sartoria e case di moda provenienti da diverse province della Toscana.

L’evento – curato da Maria Assunta Casaroli dell’associazione culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia e da Sabrina Mattei della CNA – Federmoda Lucca – La sfilata è stata preceduta dalla mostra davanti alle suggestive scuderie della Villa: un’esposizione di abiti, accessori e profumi.

Una vetrina per stilisti, sarti e artigiani del territorio della moda come della tradizione orafa. Una delle missioni è far conoscere le ville ai residenti .