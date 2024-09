Caso di sospetto di Dengue a Montuolo: il sindaco emette ordinanza e urgente di disinfestazione

LUCCA - L'intervento consisterà nella disinfestazione di un'area che ha un raggio di 200 metri rispetto all'abitazione in cui ha risieduto la persona che si ritiene abbia contratto la febbre.

La febbre dengue torna a far parlare di sé nella lucchesia. Un caso di sospetta – contratto in un paese tropicale – è stato segnalato dalla Azienda Usl Toscana Nord Ovest in via Pisana a Montuolo. A seguito di ciò, il sindaco di Lucca Mario Pardini ha firmato nella giornata di mercoledì 18 settembre un’apposita ordinanza contingibile e urgente, che dispone un intervento di disinfestazione dalla zanzara tigre.

L’intervento consisterà nella disinfestazione di un’area che ha un raggio di 200 metri rispetto all’abitazione in cui ha risieduto la persona che si ritiene abbia contratto la febbre Dengue. Durante il trattamento, nell’area interessata il Comune raccomanda di seguire le indicazioni che verranno impartite dal personale incaricato. In particolare, sarà necessario restare al chiuso e sospendere il funzionamento di impianti per il ricambio dell’aria, tenendo al chiuso gli animali domestici.