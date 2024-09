Covid e influenza, dal 1 ottobre via alle vaccinazioni in Toscana. Sani (Asl): “Vaccinare persone a rischio”

LUCCA - Prima le vaccinazioni nelle Rsa, poi, dal 7 ottobre, per chi ha più di sessanta anni o che rientra sotto le raccomandazioni ministeriali.

È stata un’estate difficile sul fronte Covid-19 e influenza comune, e l’inizio della stagione autunnale si prospetta come altrettanto complicata, forse anche di più. Per far fronte a un ulteriore aumento dei casi, la Regione Toscana ha annunciato l’avvio della campagna vaccinale per il prossimo 1 ottobre. Dapprima nelle Rsa, e poi, dal 7 ottobre, per quelli che hanno più di sessanta anni o che rientrano tra i soggetti sotto raccomandazione ministeriale.

Il tema della vaccinazione è sempre più delicato, e deve confrontarsi con una crescente diffidenza e sottovalutazione. In particolare a Lucca, dove da inizio pandemia si è registrato il tasso più alto di casi di coronavirus (tra residenti e non residenti) a livello regionale: 47.387 casi ogni 100mila abitanti. In previsione dell’inizio della campagna si è espresso il Dott. Spartaco Sani, delle Malattie Infettive dell’Asl Toscana Nord Ovest.