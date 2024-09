Cresce domanda lavoro in province Lucca,Massa-Carrara,Pisa

PISA - Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio il mese di settembre si chiudera' con migliaia di assunzioni. Il presidente Tamburini: "Abbiamo osservato una novita' positiva"

Nel mese di settembre 2024, le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa hanno programmato complessivamente oltre 7.600 assunzioni, registrando un aumento di quasi l’8% rispetto all’anno precedente. Nonostante le difficoltà di reperimento dei candidati rimangano elevate, l’elemento incoraggiante sta nel fatto che le imprese segnalano una riduzione del gap tra domanda e offerta di lavoro in tutti e tre i territori, grazie a una maggiore disponibilità di lavoratori qualificati. A settembre, le imprese lucchesi prevedono 2.730 assunzioni, segnando un incremento del 2% rispetto allo stesso mese del 2023. Anche in provincia di Massa-Carrara, la situazione mostra segni di miglioramento, con un incremento del 6% nella domanda di lavoro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente con 1.220 assunzioni programmate. In provincia di Pisa, a settembre 2024 sono previste 3.680 assunzioni, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. “La riduzione delle difficoltà di reperimento di lavoratori è una novità positiva – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest- sarà importante monitorare l’andamento nei prossimi mesi “.

I dati sono stati rilevati dal Sistema informativo Excelsior per Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro.

