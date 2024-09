Falsi sms, l’Usi non c’entra: “Anche noi come la Asl siamo parte lesa”

LUCCA - Qualche giorno fa vi abbiamo dato la notizia di presunti sms truffa inviati da fantomatici uffici Usi ai dipendenti della Asl, messaggi che invitavano a contattare un numero a pagamento. Riceviamo una precisazione dall'Usi, l'Unione sanitaria internazionale, che quindi esiste veramente ma è estranea alla vicenda ed anzi è parte lesa.

L’Usi, si legge nella precisazione, è una struttura privata che offre servizi sanitari con la massima professionalità nel Lazio ed in Toscana, non utilizza numeri a pagamento e come la Asl è totalmente estranea alla vicenda degli sms truffa.

L’Usi, inoltre, si riserva azioni legali contro i soggetti che hanno utilizzato indebitamente la propria sigla ed invita chiunque dovesse ricevere tali sms a segnalarlo all’Usi stessa e alle autorità competenti.