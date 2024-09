Lo spettacolo della Notte Bianca, in 65mila in città (VIDEO)

Un successo straordinario, tra musica, balli e performance di altissimo livello nelle piazze principali per la notte più lunga dell'anno che, ad una prima stima, sembra aver superato i numeri del 2023.

A colpo d’occhio si potrebbe dire che in pochi hanno voluto mancare all’appuntamento e i numeri lo confermano: più di 65 mila persone hanno affollato il centro storico di Lucca per la notte Bianca 2024 che ha riportato tantissimi lucchesi in città, ma anche visitatori proveninenti da tutta la Toscana. La notte più lunga dell’anno è stata un successo non solo per i numeri ma anche per le performance di altissimo livello nelle piazze principali della città.