Margot e Rasa si giocano il Giro di Toscana sul filo dei secondi

Suggestiva la partenza ufficiosa in programma alle 12 sulle splendide Mura Urbane. Una fotografia, quella di Lucca, che rimarrà impressa per sempre negli occhi e nella mente delle atlete, dei loro accompagnatori e degli sportivi. Da lì la carovana si muoverà con passo lento verso il via ufficiale che verrà dato alle 12.30 in piazza “Aldo Moro” a Capannori. Neppure il tempo di sgranchirsi le gambe che le ragazze saranno chiamate alle prime fatiche di giornata con lo strappo delle Selvette da ripetere 3 volte. Lasciata la lucchesia, le cicliste avranno poco tempo per recuperare perché appena arrivati in Valdinievole ci sarà da affrontare la salita di Vico (in questo caso per quattro volte) con l’ultima ascesa che prevede una ulteriore fatica per il prolungamento, sempre in leggera salita, fino allo striscione d’arrivo posto in via Veneto nel suggestivo borgo di Montecatini Alto (ore 15.40/16.00 circa). Subito dopo si conoscerà il nome della nuova Granduchessa di Toscana .