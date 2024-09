Missione a Bruxelles per discutere i temi della digitalizzazione in Toscana

BRUXELLES - Successo per la visita dell'assessore regionale Stefano Ciuffo alla sede della Comunita' Europea: "Apprezzato il nostro lavoro sulla connettivita'"

Una serie di incontri per approfondire i temi della digitalizzazione: missione a Bruxelles dell’assessore della Regione Toscana Stefano Ciuoffo che ha avuto modo di illustrare alla Direzione generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie, i lavori della giunta sulla mappatura della qualità della connettività nella regione.

La sede della regione Toscana a Bruxelles ha poi ospitato un evento per discutere delle competenze da promuovere per un uso sicuro ed efficace dell’intelligenza artificiale da parte dei cittadini.

I partecipanti della tavola rotonda si sono in particolare confrontati sul ruolo delle regioni nel rafforzare le competenze dei cittadini contro le minacce e i cyberattacchi che una manipolazione dell’intelligenza artificiale può favorire.