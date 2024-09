Parere favorevole al budget economico 2024-2026 dell’Ente parco Alpi Apuane

FIRENZE - Il consiglio Regionale della Toscana si è espresso a maggioranza su un valore previsto di 2 milioni e 162mila euro

Il budget 2024, del Parco regionale della Alpi Apuane, presenta un risultato economico di gestione in equilibrio. Nell’aula di palazzo del Pegaso il consiglio regionale ha espresso parere positivo a maggioranza sul biennio 2024-2026 dell’Ente. La votazione ha visto 20 voti favorevoli di Pd e Italia viva, l’astensione del M5s e i voti contrari Lega, FdI, Forza Italia.

Il budget economico è stato adottato dal consiglio direttivo del parco con i pareri favorevoli sia della Comunità del Parco che del Collegio unico dei revisori degli enti parco. Il valore previsto della produzione supera i due milioni.

L’obiettivo specifico, per il Parco della Alpi Apuane, mira a garantire il corretto funzionamento dell’ente, procedendo a breve agli adempimenti di competenza per l’individuazione del nuovo direttore e per l’avvicendamento del personale tecnico.