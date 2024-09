Provincia, due nuove rotatorie sulla Romana davanti alla Pam; Menesini firma il progetto

PIANA DI LUCCA - L'amministrazione provinciale ha annunciato la realizzazione di una doppia rotatoria sulla via Romana, in località Turchetto, davanti alla Pam, per mettere in sicurezza le due intersezioni sulla via Provinciale. Il presidente Menesini ha firmato il decreto che approva il progetto preliminare dell’opera. L'investimento stimato è di un milione e 700mila euro.

La Provincia di Lucca metterà in sicurezza il tratto della strada provinciale sp n. 61 variante di Porcari al Turchetto (nel comune di Altopascio) in corrispondenza del supermercato “Pam”.

Con un decreto firmato in questi giorni dal presidente della Provincia Luca Menesini, infatti, si approva la progettazione preliminare delle opere che prevedono la realizzazione di una doppia rotatoria che sostituirà le intersezioni delle strade secondarie con la via provinciale, particolarmente trafficata anche dai mezzi pesanti.

Attualmente la direttrice principale di scorrimento viario in direzione Lucca-Altopascio è rappresentata proprio dalla variante di Porcari mentre nella zona corrispondente all’intersezione con la sp 3 “Romana” al Turchetto esiste una situazione critica a causa degli innesti delle viabilità comunali e della presenza di numerose attività commerciali.

Nella zona non esistono impianti semaforici che regolamentano le intersezioni stradali che, invece, sono gestiti unicamente con linee di arresto e segnaletica di “dare precedenza” con conseguente rallentamento del traffico e creazione di potenziali situazioni di pericolo.

“Il tratto su cui andremo ad intervenire – spiega il presidente della Provincia Luca Menesini– è particolarmente critico perché si trova in un punto rettilineo dagli altissimi volumi di traffico dove si innestano varie viabilità secondarie. La sicurezza stradale sulle nostre strade provinciali è sempre stata una priorità per l’amministrazione e negli anni siamo intervenuti per ridurre i rischi di incidentalità dove erano presenti investendo risorse cospicue nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio e in Versilia. Questo intervento e quello previsto, già più avanti nell’iter, con l’intersezione di via Diaccio, a Porcari, contribuiranno in modo deciso ad elevare la sicurezza della trafficatissima via Romana”.

Il progetto preliminare prevede, su uno sviluppo planimetrico di 360 metri, la realizzazione di due rotatorie contrapposte del diametro rispettivamente di 45 e 35 metri collegate tra loro da un tratto semi rettilineo con il triplice obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli, migliorare il deflusso del traffico e ridurre le situazioni pericolose. Sono previsti, inoltre, la costruzione dei marciapiedi lungo la viabilità, un nuovo impianto di illuminazione, interventi di regimazione delle acque meteoriche e la sistemazione del verde urbano nelle zona interessata.

Il quadro economico stimato dai tecnici che hanno elaborato il progetto preliminare è di 1,7 milioni di euro. L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica consentirà di avviare da parte dall’ente di Palazzo Ducale l’iter di presentazione delle domande di contributo ad enti superiori come la Regione Toscana e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile o attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

Il prossimo passaggio amministrativo su questo progetto sarà la Convocazione della Conferenza dei servizi.