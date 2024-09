Scuola, in Versilia 100 contratti annuali in meno

La Cgil lancia l’allarme sulla progressiva precarizzazione del mondo della scuola, tra effetto algoritmo e la necessità di inserire in organico i vincitori del concorso.

Un centinaio di contratti annuali in meno solo nelle scuole della Versilia e altrettanti insegnanti precari che, pur avendo lavorato regolarmente negli ultimi anni, si sono ritrovati con un incarico di pochissimi mesi. La Federazione Lavoratori della Conoscenza della Cgil lancia l’allarme sugli effetti dell’ultima norma varata dal governo nazionale che ha deciso di accorciare la durata dei contratti per consentire l’ingresso in organico dei vincitori del concorso. Peccato che le graduatorie saranno pronte solo a fine anno così gli insegnanti “incaricati” con le nomine di mercoledì, invece di avere il consueto contratto al 31 agosto ne hanno avuto uno di pochi mesi

Quella di mercoledì è stata una serata di tensione per gli insegnanti precari, in attesa dell’esito delle procedure di assegnazione delle cattedre, regolamentate com’è noto dal famigerato algoritmo

La soluzione? Secondo la Flc della Cgil c’è ed è semplice. Garantire diritti e stabilità a tutti gli insegnanti che sono organici di fatto, per tutelare sia la qualità dell’insegnamento sia i loro diritti di lavoratori.