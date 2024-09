Servizi sociali, inaugurato un nuovo mezzo della Croce Rossa a Fornoli

L'inaugurazione in piazza Aldo Moro a Fornoli. In arrivo anche una nuova ambulanza.

In una splendida giornata settembrina, a Fornoli la Cri di Bagni di Lucca ha inaugurato in piazza Aldo Moro la nuova Fiat Panda destinata ai servizi sociali svolti sul territorio. L’auto è stata acquistata con un importante impegno economico, nell’obiettivo di ammodernare il proprio parco auto che nei prossimi mesi vedrà anche l’arrivo di una nuova ambulanza di tipo A per l’emergenza. Ad inaugurare il mezzo, insieme al presidente Nicola Consani, Moreno Fabbri, presidente dello scorso consiglio direttivo che aveva avviato l’acquisto del Mezzo sostenuto dal Comitato con fondi propri. Proprio Consani, eletto nuovo presidente del comitato di Bagni di Lucca a maggio, ha parlato dell’impegno per il territorio che vede impegnata la Croce Rossa. Di servizi e di impegno di Croce Rossa e dell’importanza di questi investimenti ha parlato anche il dottor Fabio Costa direttore della zona distretto Valle del serchio della ASL Toscana Nord Ovest