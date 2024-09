Sopralluogo al cantiere a Ponte all’Ania del direttore Ufficio Entrate della Toscana

Un risultato importante sia per l’opera dell’amministrazione comunale che ha tolto un serio pericolo che incombeva sulla strada principale, sia per il fatto che in questa operazione c’è stata una importante sinergia con la partecipazione dell’ufficio delle entrate e delle riscossioni regionale, che una volta che ha preso visione della delicata situazione ha acconsentito a liberare l’immobile dai vincoli permettendo cosi all’amministrazione di intervenire. I vertici locali e regionali degli ufffici delle riscossioni e delle entrate hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere anche per capire nei dettagli l’importanza dell’operazione .

Soddisfatta per l’esito dell’operazione è stato espresso anche la prima cittadina di Barga Caterina Campan. L’intervento oltre ad aver risolto un problema di sicurezza urbana, è un opera di riqualificazione e decoro urbano ma non solo: qui verranno realizzate unità immobiliari di tipo residenziale per soggetti in situazioni di disagio economico per un investimento totale che sfiora i 400 mila euro e che rientra in un finanziamento dello stato che riguarda tre siti tra Ponte all’Ania e Loppia per un totale di oltre un milione di euro