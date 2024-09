Villa Basilica, un progetto per valorizzare le arcate di via Franchi

Il Comune ha candidato il progetto al bando regionale dedicato alla valorizzazione e promozione della cultura fra tradizione e sviluppo innovativo. Un bando che distribuisce contributi per interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Toscana.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 870 mila euro. Se il Comune si aggiudicherà il bando, dalla Regione arriveranno circa 300mila euro, l’amministrazione comunale ci metterà il resto e si potrà dare il via all’intervento, che permetterà di consolidare e mettere in sicurezza le arcate monumentali in affaccio su via Franchi e la viabilità di via della Santissima Annunziata.

“Partecipare a questo bando della Regione Toscana è una grande opportunità per Villa Basilica – ha spiegato il sindaco Giordano Ballini – poiché ci permetterebbe di coprire, se finanziato, almeno la metà del costo complessivo di un’opera importante per il capoluogo. Le arcate che affacciano su via Franchi, infatti, sostengono la viabilità della Santissima Annunziata che conduce al centro di Villa Basilica. La sicurezza e il decoro sono determinanti per vivere bene e con serenità in un luogo. Per questo – conclude il primo cittadino – abbiamo lavorato per presentare il miglior progetto possibile e per questo ci dedichiamo con assiduità alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri territori”.