Borgo a Mozzano diventa capitale della ginnastica ritmica fino a domenica 27 ottobre. Al Palasport di via Salvemini si tiene infatti il campionato di specialità Gold per allieve, junior e senior dedicato alle Zone Tecniche 3-4-5, ovvero Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In Valle del Serchio in questi giorni è atteso l’arrivo delle migliori atlete del centro-sud, in rappresentanza di centotrenta associazioni, per un totale di ben 480 ginnaste.

La competizione, organizzata dall’Associazione A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara, rappresenta il lasciapassare per le gare di livello superiore. Le prime quattro junior e senior e le prime tre allieve classificate per ogni Zona Tecnica per attrezzo e fascia di età passeranno alle nazionali, in programma a Caorle dal 15 al 17 novembre.

Oltre ad essere un evento artistico e sportivo di notevole rilevanza, per la Valle del Serchio la presenza per quattro giorni di 480 atlete con accompagnatori e famiglie al seguito, rappresenta anche una importante opportunità di sostegno al suo settore turistico. Niente è stato lasciato al caso, compreso un tavolo di lavoro con le strutture ricettive della zona, per accogliere in Valle un gruppo che potrebbe superare le mille persone.

La società Albachiara ringrazia per la fattiva collaborazione anche l’Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano.

Per quanto riguarda le gare, in gara il 24 e 25 le atlete di Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, il 25 e il 26 quelle di Umbria, Abruzzo e Marche e il 26 e il 27 le ginnaste di Toscana, Lazio e Sardegna. Le categorie in gara sono Allieve 1 e 2, Junior 1, 2 e 3 e senior

L’accesso alla manifestazione è libero