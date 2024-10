“Non caschiamoCI”: presentato il programma di iniziative nel nome della sicurezza e dell’educazione stradale

LUCCA - Il tavolo collaborativo vede protagoniste Motorizzazione civile di Lucca, Aci Lucca, Confarca e Unasca. Appuntamento da ottobre a dicembre 2024.

Promuovere la sicurezza e l’educazione stradale. Due elementi fondamentali, che acquistano ancora più importanza dopo i dati Aci-Istat diffusi pochi giorni fa, che hanno messo la provincia di Lucca al secondo posto in Toscana per numero di incidente. È l’obiettivo principale del tavolo collaborativo tra la Motorizzazione civile di Lucca, Aci Lucca, Confarca e Unasca, attraverso una serie di iniziative che prenderanno il via a ottobre e si concluderanno nel mese di dicembre 2024.

Il programma è stato presentato nella sede della Motorizzazione di Lucca da Cuono Esposito, in rappresentanza della Motorizzazione, insieme al direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, al vicesindaco del Comune di Lucca, Giovanni Minniti, all’assessore di Capannori, Davide Del Carlo, e ai rappresentanti Unasca e Confarca, Alessio Romani e Marco Abbondandolo.

“L’obiettivo fissato dalla direttiva emanata dal Ministero delle Infrastrutture – commenta Bellomo – è di incentivare la cultura della sicurezza stradale sull’intero territorio nazionale, con interventi di formazione e educazione dedicati a bambini, adolescenti, giovani e utenti over 65. Sulle province di Lucca e Pisa sono in programma 12 iniziative che vedono con il coinvolgimento di circa 1500 ragazzi tra gli 8 e i 20 anni e 150 patentati over 65. Gli incontri sono stati organiz-zati grazie al supporto attivo delle polizie locali e la partecipazione alcuni istituti scolastici dei comuni di Lucca, Viareggio, Capannori, Barga, Borgo a Mozzano, Calcinaia e Pontedera”.

“Promuovere la sicurezza stradale – spiega Sangiorgio – è da sempre uno dei nostri principali obiettivi. Da tempo, infatti, incontriamo periodicamente le ragazze e i ragazzi e delle scuole, dalla primaria alle superiori, per spiegare loro le regole dell’educazione in strada. Siamo convinti che partire dai più giovani sia essenziale per prevenire comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi. Allo stesso tempo ci dedichiamo anche ai guidatori che potremmo definire ‘gold’, ov-vero i veterani delle quattro ruote: organizziamo giornate a loro dedicate per premiarli e per ripassare insieme le regole della guida sicura. Siamo soddisfatti di questo nuovo accordo che capillarmente porta avanti progetti e iniziative che parlano di sicurezza, responsabilità, rispetto delle regole e consapevolezza”.

“Il Piano nazionale di sicurezza stradale – aggiungono Confarca e Unasca – prevede anche un forte investimento sulla cultura della sicurezza, a partire dalla scuola, allo scopo di ridurre al minimo i comportamenti sbagliati e aumentare il rispetto per gli altri, soprattutto per le diverse categorie esposte ad un maggior rischio, come i ciclisti, gli utenti dei nuovi strumenti di micro-mobilità e delle 2-Ruote a motore, i bambini e gli anziani. Il Piano identifica azioni specifiche per ridurre l’incidentalità che colpisce queste categorie, il che contribuirebbe in misura decisiva a conseguire l’obiettivo centrale di tutto il Piano, la riduzione del 50%, entro il 2030, dei morti e dei feriti gravi rispetto all’anno 2019. L’obiettivo a lungo termine dell’azzeramento del numero di vittime sulle strade entro il 2050, aggiungendo che lo stesso obiettivo dovrà essere raggiunto anche per i feriti gravi”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI. Si comincia con gli interventi in tema di micromobilità e sicurezza stradale dedicati agli studenti con particolare attenzione all’utilizzo consapevole della bicicletta e dei monopattini: gli appuntamenti, promossi da UNASCA Lucca e l’ufficio della Motorizzazione civile di Lucca, saranno all’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano (25 ottobre), all’Istituto Superiore di Barga (28 ottobre) e all’Istituto Comprensivo di Camigliano a Capannori (30 e 31 ottobre). Il 6 e 7 novembre, invece, CONFARCA Pisa organizza “Non buttate la vita in un secondo”, evento realizzato in collaborazione con UMC Lucca e con Diversamente Disabili Onlus. I due incontri si rivolgono ai ragazzi per sensibilizzarli ad un uso attento dei veicoli a due ruote. Il 6 novembre, dalle 9 alle 11.30 l’appuntamento è a Calcinaia, nella sala della Casa del Popolo Fornacette in piazza Kolbe; il 7 novembre, invece, dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30 nell’aula magna del Liceo Scientifico XXV aprile.

Venerdì 8 novembre, dalle 10, a Lucca, nell’auditorium di San Micheletto, si terrà Riprendiamoci la patente, promosso da Aci Lucca, con UMC Lucca e USL Toscana Nord-Ovest. L’evento, ormai un appuntamento fisso per la provincia lucchese, chiama a raccolta e premia i guidatori con almeno 50 anni di patente in una giornata di formazione e aggiornamento. Il 22 novembre, protagonisti ancora i guidatori gold, con “Aperitivo in sicurezza over 65”, organizzato da CONFARCA Pisa, UMC Lucca/Pisa e USL Toscana Nord-Ovest (Calcinaia, sala Andreotti, piazza Kolbe, dalle 17.30).

E ancora: il 28 novembre spazio ai neopatentati con il driving test Aci Ready2Go per imparare la differenza tra guidare e guidare bene. Un’intera giornata dedicata a lezioni di guida da professionisti, con un circuito complesso e prove da superare. Il ritrovo è a Viareggio, davanti al Principe di Piemonte, dalle 9 alle 17. Sempre a Viareggio, al teatro Jenco, il 10 dicembre alle 9, va in scena “I Vulnerabili”, lo spettacolo teatrale interattivo organizzato dalla Direzione Generale del Territorio del Centro.

Il 12 dicembre, a Pontedera, nella multisala Cineplex, dalle 9.30, CONFARCA Pisa presenterà Katedromos kids e Katedromos ragazzi, lezioni-spettacolo multimediali e interattive durante le quali si parlerà dell’importanza dell’uso del casco e dei sistemi di ritenuta, degli effetti della velocità, dei monopattini elettrici, dell’uso di alcol e droghe, della distrazione con particolare riferimento all’uso degli smartphone. Il giorno successivo, il 13 dicembre, il polo scolastico Dino Carlesi di Pontedera assisterà a Truck Crash Test experience, simulazioni, ribaltamento e impatto attraverso un autocarro attrezzato e dotato di maxischermo professionale. L’anno si chiuderà, infine, con le attività di sensibilizzazione nelle scuole di Viareggio promosse dall’associazione “Il sorriso di Elisa”.