Toscana 2025, Forza Italia agli alleati: “Niente veti, ma apriamo alle primarie”

VIAREGGIO - Al Principe di Piemonte gli "Stati generali" degli azzurri con dirigenti nazionali e amministratori del territorio. Obiettivo individuare un candidato condiviso dal centrodestra alla presidenza della Toscana. E per Viareggio 2026 "nessuna fuga in avanti"

Non pongono veti sulla candidatura a governatore di Alessandro Tomasi, ma neppure ne vogliono ricevere dagli alleati sul tema delle primarie. I big di Forza Italia guardano alle elezioni toscane del 2025 dalla convention regionale organizzata a Viareggio al Principe di Piemonte. Presente lo stato maggiore nazionale e regionale del partito. A fare gli onori di casa la deputata versiliese Deborah Bergamini, vice segretario nazionale, dopo il saluto arrivato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. In vista del voto per la Regione il nome su cui punta Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione, è quello del sindaco di Pistoia. Ma come la Lega, anche gli azzurri non vogliono fughe in avanti.

La scelta di portare a Viareggio gli “stati generali” del partito – che in città per la prima volta non ha eletto alcun consigliere comunale – segna la volontà di Forza Italia di recuperare il terreno perso, guardando già alle elezioni del 2026. E il candidato in pectore Ciro Costagliola chiarisce la natura della sua disponibilità.