Asl Toscana NordOvest al top a livello nazionale

PISA - L’Azienda USL Toscana nord ovest è la prima Asl d’Italia sopra i 700mila abitanti nei settori della prevenzione e dell’assistenza territoriale. Emerge dalla valutazione sui dati 2023 effettuata da Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Si tratta di una ricerca focalizzata su tutte le 110 Aziende sanitarie italiane che prende in considerazione 34 indicatori. Per la prevenzione la Asl Toscana nord ovest vanta dunque il risultato migliore a livello nazionale tra le Aziende oltre i 700mila abitanti, davanti alla Asl 2 Marca Trevigiana e a quella di Modena. In questo settore è inoltre, in assoluto (al di là del numero di abitanti), tra le prime cinque Asl a livello nazionale. A determinare questa ottima performance sono in particolare i dati sugli screening per mammella, cervice e colon. Anche nell’ambito dell’assistenza territoriale la Toscana nord ovest è la migliore tra le grandi Asl, in questo caso davanti a quella di Bologna e alla Asl 6 Euganea di Padova. A portare molto in alto il suo dato sono in particolare tre indicatori: le ospedalizzazioni evitabili, il consumo delle prestazioni specialistiche e quello sulla presa in carico del territorio. “La direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani ha espresso soddisfazione per i dati Agenas. “E’ un riconoscimento degli investimenti e degli sforzi fatti negli ultimi anni – ha detto – ma soprattutto dell’impegno e della professionalità del nostro personale, che ringrazio di cuore”.