In treno senza biglietto, pompiere multato e fatto scendere: “La Regione discrimina”

MASSA - Fa discutere la sanzione ad un Vigile del fuoco senza biglietto fatto scendere dal treno a Massa: stava rientrando dalla Liguria dove i pompieri viaggiano gratis. Ma in Toscana la convenzione con la Regione li esclude.

Il caso del Vigile del fuoco trovato senza biglietto e fatto scendere dal treno a Massa ha scatenato le reazioni dei sindacati della categoria. L’episodio risale alla settimana scorsa quando il pompiere, di rientro da un turno di lavoro in Liguria, è stato fermato dal capotreno il quale, malgrado l’uomo si fosse qualificato come membro delle forze dell’ordine in servizio, non avendo nessun ticket lo ha costretto a scendere alla stazione apuana elevando una sanzione da 52 euro. Il punto è che – grazie ad apposite convenzioni con le Regioni – in Liguria i treni sono gratuiti per tutte le forze dell’ordine, in Toscana invece l’esonero vale per Polizia, Carabinieri, Finanza ma non per i pompieri. Secondo il sindacato Conapo è una discriminazione.

Un anno fa era stata approvata in Consiglio regionale una mozione presentata dalla Lega ed emendata dal Pd sul potenziamento delle misure di sicurezza nel trasporto pubblico locale che prevedeva la libera circolazione a bordo treno anche di Vigili del fuoco e di agenti di Polizia locale. Un impegno evidentemente non ancora rispettato.