Si apre il sipario su CardioLucca 2024: presenti 400 cardiologi da tutta Italia

LUCCA - I lavori sono stati aperti all'Auditorium di San Francesco, nel centro storico. Presenti anche il sindaco Mario Pardini e la direttrice dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani.

Il raggiungimento della maggiore età è un traguardo importante, anche se si tratta di una manifestazione. Ha preso il via infatti la diciottesima edizione di CardioLucca, all’interno dell’auditorium di San Francesco, nel centro storico di Lucca. Quest’anno l’evento – intitolato dal titolo “Heart on air” – vede la presenza di oltre 400 medici accreditati, e andrà avanti fino al 9 di novembre. Diventato negli anni il più atteso a livello nazionale, l’appuntamento si è aperto alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Lucca Mario Pardini, di Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’Usl Toscana nord ovest, e della direttrice generale della stessa azienda sanitaria, Maria Letizia Casani.

A fare gli onori di casa, ovviamente, il Prof. Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia di Lucca e presidente dell’evento. “Anche quest’anno – ha affermato Bovenzi – CardioLucca rappresenterà un momento di piacevole permanenza in una città bellissima e ospitale, unica nel suo genere, carica di storia e di cultura. Un impegno culturale molto apprezzato portato avanti dalla Cardiologia di Lucca in un momento difficile per la sanità pubblica, stretta dalle limitate risorse disponibili ma sensibile ai necessari cambiamenti scientifici e organizzativi. L’evento sa di contare sul costante apprezzamento delle Istituzioni, delle autorità e di tanti colleghi, non ultimo dei cittadini che sempre più numerosi e con crescente fiducia si rivolgono alle nostre cure nella Piana come in Valle”. “Questo simbolica donazione alla virtuosa e meravigliosa “Filarmonica Giacomo Puccini” – ha sottolineato Bovenzi – è dettata dal cuore e va a tutti i componenti, alcuni dei quali medici e cardiologi, con l’obiettivo di far ripartire un cuore fermo irrimediabilmente ormai perso. Un gesto che è in linea con i principi formativi, sociali ed educativi di CardioLucca”.

“La forza dei numeri – ha aggiunto il sindaco Pardini – testimonia quanto sia un’eccellenza la nostra Cardiologia, il mio non è solo un riconoscimento istituzionale ma anche da cittadino visto che nei mesi scorsi ho messo alla prova la struttura e devo ringraziare il professor Bovenzi e tutto la struttura per quello che fanno 365 giorni l’anno”.

“L’appuntamento annuale con CardioLucca – ha ribadito Maria Letizia Casani – è motivo di orgoglio per la nostra Asl perché rappresenta la conferma del grande lavoro che viene portato avanti quotidianamente in ambito cardiologico, a Lucca e nell’intero territorio aziendale, in un’organizzazione a rete che ci consente di rispondere in maniera adeguata alle esigenze della cittadinanza”.