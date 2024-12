Eccellenza, girone A: Camaiore si consolida incontrastato in testa al campionato

CALCIO - Nel girone A di Eccellenza Toscana prosegue la marcia del Camaiore in testa alla classifica. Castelnuovo Garfagnana, nonostante la sconfitta, Massese e Viareggio tentano l'aggancio al primo posto.

Il Viareggio in rimonta ha superato come all’andata in trasferta il Cenaia per 2-1 portandosi al terzo posto della classifica del campionato di Eccellenza girone A. Vantaggio di Canessa per i locali, pareggio su punizione di Bibaj nel primo tempo, nella ripresa il gol del successo lo ha siglato sempre su calcio piazzato Bertacca, La capolista Camaiore 12 punti di vantaggio sul Castelnuovo e 13 sulla coppia Massese-Viareggio ha battuto 2-0 il Perignano, reti di Nardi e di Niccolò Chiaramonti 16° gol personale il 100° in Eccellenza, miglior realizzatore a livello nazionale in questo campionato. Colpaccio della Massese a Certaldo 2-0 grazie alla doppietta del bomber Michele Buffa salito a 9 centri personali, il primo gol in mezza rovesciata nell’incrocio dei pali.

Pareggio importante per il Real Forte Querceta 0-0 sul campo del Montespertoli in una gara che ha offerto poche emozioni ed ha mostrato la paura di perdere, di positivo dunque resta il punto conquistato in trasferta, in considerazione anche di alcune assenze per mister Buglio. Intanto si è aggiunto al gruppo Edgars Pavlenko, attaccante di origine lettone arrivato dal Livorno, che ha debuttato con i versiliesi. .

Sconfitta interna per il Castelnuovo 2-0 contro il Pontebuggianese penultimo in classifica per la doppietta di Granucci, nonostante i 15 calci d’angolo battuti dai padroni di casa che hanno cercato invano di recuperare la gara.