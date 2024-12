La viareggina Elena Francesconi campionessa del mondo di beach tennis

VIAREGGIO - Il titolo è stato vinto insieme alla grossetana Alice Pepi, al termine della sfida contro i padroni di casa del Brasile. Lungo il percorso superate anche Polonia, Spagna e Francia.

La viareggina Elena Francesconi e la grossetana Alice Pepi hanno conquistato la vetta del mondo nel beach tennis. Le due ragazze toscane si sono laureate campionesse con la nazionale U. 18 nella rassegna iridata svoltasi a San Paolo in Brasile. Il team azzurro, capitanato da Michele Folegatti, ha battuto nel girone la Polonia e la Spagna per 2-1 per superare i quarti di finale; poi in semifinale l’affermazione sulla Francia con il medesimo risultato. Nel match conclusivo, Pepi e Francesconi, sono state decisive contro i padroni di casa del Brasile, portando all’Italia il punto del doppio femminile che ha permesso di battere i padroni di casa per 2-1. Ad ottobre la coppia toscana aveva vinto il titolo europeo a Creta.

Per Elena Francesconi è un’altra affermazione che va ad aggiungersi alle altre precedenti. Con questo successo ottenuto in Brasile si conclude il suo percorso con la nazionale Junior, iniziato nel 2018 con il primo titolo vinto a Mosca all’età di 12 anni (nessuno prima di lei lo aveva vinto). Gli altri trofeo, tutti vinti in Brasile, sono del 2021, 2022 e 2024. Il suo allenatore da sempre è Alberto Tommasi, fondatore della scuola Bad Factory al Beach Paradise di Viareggio, che la segue dall’età di 7 anni.