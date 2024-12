L’ambasciatore russo Paramonov a Vagli: “Stiamo combattendo la Nato per ripristinare la pace”

VAGLI SOTTO - A Vagli la visita di Alexey Paramonov, ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana. Accompagnato anche dalla console russo a Genova, Maria Vedrinskaya ha fatto visita, dietro invito del comune di Vagli Sotto alla statua che nei pressi del ponte a funi sospese, ricorda Aleksandr Prochorenko.

Prochorenko, è l’eroe russo di Palmira, in Siria, che durante un conflitto a fuoco sacrificò la sua vita ordinando il fuoco contro se stesso pur di neutralizzare alcune formazioni di terroristi dell’Isis.

Vagli gli dedicò una statua nel 2017 e da allora non sono mancati anche diversi momenti ufficiali; proprio come la presenza dell’ambasciatore russo, accolto dalle parole di benvenuto del sindaco Mario Puglia che ha ricordato l’importanza per Vagli della statua all’eroe russo, quale simbolo di lotta contro il terrorismo. Puglia ha sottolineato in questa occasione di non voler entrare nel merito dei conflitti bellici in corso , ma lo ha fatto invece l’Ambasciatore russo, parlando anche del conflitto in Ucraina dichiarando peraltro che “oggi migliaia di militari russi sono impegnati replicando le gesta eroiche compiute dai loro antenati e che stanno bruciando e facendo esplodere i mezzi blindati, i carri armati e le unità di artiglieria della Nato, così da aprire la strada al ripristino di una vita pacifica che sia libera da un odio nazionalista e da una discriminazione etnica”.

Davanti al monumento a Prochorenko è stata deposta una corona di alloro per conto dell’ambasciata russa, alla presenza anche di numerosi ex soldati della federazione russa, ma anche di ex militari italiani, molti di quali appartenenti all’associazione Cuore Russo di Massa. Al console russo il sindaco Puglia ha consegnato al termine della cerimonia anche il “Vaglino d’oro” moneta a simbolo dell0’amicizia della comunità