Le Mura Spring si tuffa nella final four di Coppa Toscana

Nessun dorma nè tantomeno si riposi. Il detto vale per Le Mura Spring che in occasione delle festività natalizie 2024/2025 è impegnate nelle final four di Coppa Toscana. Tutto questo in virtù del fatto che a settembre le biancorosse avevano battuto nei quarti di finale la Academy Firenze, attualmente terza forza del campionato e guardacaso attesa al Palatagliate sabato 4 gennaio. Ma veniamo alla final four che si svolge in questo fine settimana al PalaPertini di Fucecchio. Le semifinali si giocano sabato 28 dicembre e vedranno le lucchesi affrontare la PF Prato che, a sua volta, aveva eliminato Costone Siena. Nel precedente in campionato Le Mura Spring ha avuto nettamente la meglio sulle laniere nella gara giocata il 30 ottobre scorso a Prato e stravinta con un perentorio 70 a 39. Due franchigie al momento, Lucca e Prato, forse non al massimo. Inoltre Ferretti dovrà fare a meno di Titta Maffei per motivi familiari e della giovanissima Dianda, impegnata a Roma negli allenamenti della nazionale under 16. Le Spring arrivano all’appuntamento di coppa dalla sofferta vittoria a Massa che ha comunque rinfrancato l’ambiente dopo l’inatteso stop casalingo contro Senigallia. Prato invece proviene dalla sconfitta in terra marchigiana, ancora contro Senigallia. La prima semifinale vedrà di fronte Nicobasket e Number8 Massa; le vincenti delle due semifinali si incontreranno domenica per contendersi il titolo regionale. “Sarà una final four anticipata a dicembre per motivi di calendario di campionato – commenta il DS Imma Gentile – in un periodo generalmente destinato alla pausa natalizia, ma che ci andremo a giocare al meglio delle nostre possibilità, anche se avremo qualche defezione nel gruppo. Tutto questo senza perdere di vista la ripresa del campionato del sabato successivo.”