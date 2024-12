Riconoscimento dell’Unesco per il Doppio dell’Immacolata di Barga

BARGA - Da secoli, la sera del 7 dicembre per Barga è una serata speciale grazie al tradizionale doppio in onore dell’Immacolata Concezione eseguito dai campanari di Barga per un’ora, dalle 21 alle 22, al quale partecipano anche numerosi campanari della Valle del Serchio e di Lucca.

E’ il dolce suono delle campane del Duomo di Barga che annuncia l’imminente festa dell’Immacolata e l’esposizione sull’altare principale del monumentale duomo della madonna del Mulino. La sera del 7 dicembre è da secoli una serata speciale per Barga grazie al tradizionale Doppio in onore, appunto, dell’Immacolata Concezione eseguito per un’ora dalle 21 alle 22. La tradizione risale al 1522 come omaggio alla Madonna del Molino che in genere viene portata in processione anche se quest’anno però causa la pioggia battente i fedeli si sono ritrovati in preghiera davanti all’effige dell’antica madonna. Per i campanari di tutto il mondo è un’occasione speciale in quanto L’Unesco ha riconosciuto l’Arte Campanaria tradizionale quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. A Barga la tradizione anche in futuro è garantita dalla presenza di tanti giovani campanari.