228°anniversario del tricolore, i Rotary Club della provincia celebrano la bandiera

LUCCA - Al Teatro di San Girolamo l'iniziativa per celebrare la giornata dedicata a rendere omaggio a quello che rappresenta uno dei massimi simboli della Repubblica.

“La nostra bandiera. Un patrimonio di tutti”. Questo il titolo dell’iniziativa promossa dai Rotary Club della provincia di Lucca per celebrare il 228° anniversario della nascita del nostro tricolore. L’evento, organizzato dai Rotary Club di Lucca, di Montecarlo Piana di Lucca, Viareggio Versilia e di Forte dei Marmi, si è svolto nel Teatro di San Girolamo in occasione della giornata dedicata a rendere omaggio a quello che rappresenta uno dei massimi simboli della Repubblica. Dopo il saluto delle Autorità e l’esecuzione dell’inno nazionale cantato dalla soprano Mirella De Vita, è intervenuto il Generale Antonino Zarcone con una relazione sul tema “La bandiera: sua origine e tradizione militare”. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei premi alle scuole che hanno partecipato al concorso curato dagli stessi Club Rotary in diversi Istituti cittadini, per far conoscere ai giovani la storia della nostra bandiera, e i valori di unità che essa rappresenta. Con l’occasione nel teatro è stato esposto un cimelio storico di grande valore: la bandiera tricolore realizzata nel marzo 1831 nel comune di Pieve Fosciana, in occasione di quella che gli storici hanno definito come “la prima rivolta del tricolore in Toscana”.